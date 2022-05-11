В Ленском районе возгорелся памятник воинам, погибшим в годы ВОВ

В поселке Пеледуй Ленского района в ночь на 11 мая произошло возгорание памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В соцсетях распространяется видео пожара.

Прокуратура РС(Я) сообщила, что организована проверка по этому инциденту.

По поручению прокуратуры республики прокуратура Ленского района организовала проверку по факту возгорания около 23:40 10.05.2022 памятника Воинам-Пеледуйцам, участникам Великой Отечественной войны.

На место выехал заместитель прокурора Ленского района Михаил Ефимов.

В результате возгорания повреждены стенды памятника с именами погибших, уничтожены венки, возложенные к подножью памятника в рамках празднования 77-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Площадь повреждений составила 5 кв.м.

Предварительно установлено, что возгорание произошло в результате опрокидывания зажженной лампады несовершеннолетними во время игры. Ущерб устанавливается.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, об охране объектов культурного наследия, надлежащего обеспечения общественного порядка и другим вопросам.

По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.