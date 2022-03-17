В Ленском районе волки загрызли лошадей

В Чамче и Орто-Нахаре Ленского района волки загрызли лошадей. Жители жалуются на регулярные нападения хищников на домашний скот.

С ноября 21-го в поселениях недосчитали 33 лошади. По словам местных жителей, запрет на травлю диких животных стал причиной увеличения их численности. В этом году охотники поселений поймали трех волков. Одного обнаружили в 30-ти километрах от Чамчи.

НИКОЛАЙ ПАХОМОВ – ОХОТНИК:

— Охотники берут ленту в полтора километра с красными флагами (животные боятся красного цвета) и натягивают её на территории, где примерно видели волков. Мы всю зиму делаем обходы около поселений, ищем по следам. Затем идет облава, ловим волков капканом. Хотелось бы, чтобы законно разрешили травить волков ядом.

С этого года в поселениях ввели дополнительные меры поддержки для охотников. За шкуру волка можно получить 100 литров бензина или выплаты.

АЛЕКСЕЙ ТАРТЫЕВ – ГЛАВА ОРТО-НАХАРИНСКОГО НАСЛЕГА:

— По распоряжению главы района выплачивается премия 20 тысяч рублей за самца и 25 тысяч рублей за самку волка добытого по предоставлению подтверждающих документов. Главное — это с ветеринарии справка, что именно человек добыл. В ветеринарию предоставляются образцы: шерсть и кусочек мяса волка. Там выдаются справки. И, конечно, же ИНН, СНИЛС и лицензии.

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