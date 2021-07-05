Фотофакт: в Якутии произошла сильная авария

3 июля в 19 час.10 мин. 72-летний водитель управляя автомобилем марки ВАЗ 21063 нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, не выбрав безопасный боковой интервал до стоявшего на парковке автомашины Мазда, далее от удара ВАЗ 21063 отбросило. Со слов водителя ВАЗ следует, что растерявшись, выкрутил руль и допустил наезд на ограждение торгового комплекса.

В результате происшествия пожилой человек был доставлен в карете скорой помощи в приемный покой Ленской больницы, где ему поставлен диагноз: ЗЧМТ, ушиблено-рванная рана волосистой части головы, ушиб грудной клетки, назначено амбулаторное лечение.

В ходе проверки установлено, что водитель имеет стаж вождения более 30 лет, нарушений ПДД согласно базы ГИБДД не имеет.

В момент происшествия в автомобиле пенсионер был один без пассажиров и был пристегнут ремнем безопасности, был трезв.

В автомашине Мазда в момент ДТП никого не было, была припаркована на парковке перед магазином.

4 июля около 21 часов вечера наряду ДПС по Ленскому району поступило сообщение о том, что на региональной автодороге «Мухтуя» ( Ленск -Мирный) в районе 118 км. произошло ДТП, имеются пострадавшие.

В результате ДТП две женщины 1984 г.р. и 1987 г.р. получили различные травмы в виде ушибов, ссадин, назначено обеим амбулаторное лечение. Были доставлены попутным транспортом в больницу г.Мирный. В момент аварии пострадавшие женщины сидели на задние пассажирские сидения слева и справа, были пристегнуты ремнями безопасности.

Прибыв на место происшествия сотрудниками ГИБДД установлено, что 4 июля около 18 часов вечера 22-летний водитель, осуществляя движение на микроавтобусе Тойота Хайс Региус, двигаясь со стороны г.Ленск в сторону г.Мирный нарушив правило расположения транспортного средства на проезжей части, не выбрав безопасную скорость движения, не учел погодные условия и состояние дорожного покрытия, в результате допустил выезд на встречную полосу движения с дальнейшим опрокидыванием в кювет.

В ходе проверки было установлено, что водитель Хайс имеет водительское удостоверение по категории В, В1,М, имеет 1 год стажа вождения. По линии ГИБДД привлекался к административной ответственности 4 раза: ч.3 ст.12.23 КоАП РФ ( за нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД), ч.1 ст.12.15 КоАП РФ ( за нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда), ч.2 ст.12.37 КоАП РФ ( за неисполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию), ч.1 ст.12.5 КоАП РФ ( за управление ТС при наличии неисправностей или условий).

Водитель был пристегнут ремнем безопасности во время движения, был трезв.

Из объяснения молодого человека следует, что решил заработать на (…), взял заказ до г.Мирный, ранее пассажирскими перевозками не занимался, в автомобиль посадил двух женщин. Проехав 118 км. от г. Ленска в направлении г.Мирный из-за плохих погодных условий и скользкого дорожного покрытия не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения с дальнейшим опрокидыванием в кювет. После опрокидывания помог женщинам выбраться из микроавтобуса, поймал попутный транспорт и отправил женщин в г. Мирный.

По фактам двум ДТП в Ленском районе проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с законодательством Российской Федерации пассажир имеет право требовать документы у водителя, подтверждающие легальность перевозки.

В случае отсутствия документов у водителя, осуществляющего перевозку пассажиров, а также совершения им административного правонарушения в области дорожного движения Госавтоинспекция республики просит сообщать по номерам телефонов: УГИБДД МВД по РС (Я) тел.: 8 (4112)-454-583; Отдельный батальон ДПС ГИБДД тел.: 127, 8 (4112)- 473-569; Департамент дорожной службы и автомобильного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) тел.: 8 (4112) – 508 -546; Восточно-Сибирское управление государственного автодорожного надзора тел.: 8 (4112) – 450-032.