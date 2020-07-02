В Ленском районе утонул подросток

Несмотря на многочисленные предупреждения и запреты купаться в незнакомых водоемах или на несанкционированных пляжах люди все от мала до велика в жару тянутся к воде. Что уж говорить про детей, даже если на берегу стоит плакат нельзя купаться, это вряд ли остановит.

Дикие пляжи возле с.Тулагино, злополучная «Петуховка» п. Жатай пригороде Якутска и много других во всех населенных пунктах Якутии. На каждую купалку инспекторов и спасателей не поставишь. Профилактика конечно дает свои плоды, но в первую очередь родители должны объяснить детям как вести себя у водоемов, как правильно оказать помощь пострадавшему.

Река Лена могучая и красивая, сильное течение большие глубины и купаться на ней надо очень осторожно.

Согласно донесению в 20.10 час 01.07.2020 года дети пошли купаться на реку вблизи п. Нюя Ленского района, трое подростков отплыли чуть дальше чем нужно и сильное течение потащило их от берега, одна девочка сумела выгрести к берегу, вторую увидели и успели спасти на лодке очевидцы, а вот парнишка 14 лет пропал без вести.

По горячим следам администрацией поселка, местными жителями сразу были организованны поиски, увы. На следующий день за помощью обратились к спасателям, из г.Ленска к месту происшествия выехали заместитель начальника Ленского ПСО ГБУ «Служба спасения РС(Я)» Денис Петухов и Госинспектор группы патрульной службы г. Ленска Цетра ГИМС ГУ МЧС по РС(Я) Игорь Самарин.

Денис Петухов,- «На месте работали 7, 8 лодок, люди сетями и неводами прочесывали возможные места, проверяли эхолокаторами дно. Опрос свидетелей выявил предполагаемое место утопления. Потому следуя логике и опираясь на опыт в поисковых мероприятиях, несмотря на уверения волонтеров что это место обследовано локаторами было решено протащить невод, спустя некоторое время тело ребенка было обнаружено».

Не менее коварна река Ясачная Верхнеколымского района, здесь 24 июня пошел купаться и пропал без вести житель п. Зырянка 1987 г.р. глубина реки около 7 метров, сильное течение Поиски своими силами не дали результатов. С г. Якутска в Зырянку была направлена группа водолазов с ГБО (гидролокатором бокового обзора), после долгих поисков тело мужчины было обнаружено.

Служба спасения напоминает жителям и гостям республики: не будьте беспечны, всегда соблюдайте меры безопасности и предосторожности, помните о том, что вода — это коварная стихия, и она не прощает ошибок. Пресекайте игры и шалости детей на воде. Помните: употребление алкоголя при пребывании на водных объектах может привести к трагедии. Если вы рыбачите или сплавляетесь по реке, не забудьте надеть спасательный жилет, не допускайте перегруза плавательного средства и не злоупотребляйте алкоголем. Статистика говорит, что чаще всего на воде гибнут люди в состоянии алкогольного опьянения. Употребление даже слабоалкогольных напитков может повлечь потерю контроля над собой, и стать причиной беды. Всегда сообщайте близким, куда и насколько времени вы отправляетесь. Имейте при себе надежные средства связи