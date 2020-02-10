В Ленском районе состоялся отчет правительства Якутии перед населением

C 5 по 7 февраля в Ленском районе состоялся традиционный отчет Правительства Республики Саха (Якутия) перед населением.

Руководитель рабочей группы Правительства, заместитель Председателя Правительства Ольга Балабкина подвела итоги отчета в районе:

– Мы, разделившись на три группы, посетили все населенные пункты района и отчитались перед населением. Первая группа, возглавляемая первым заместителем министра строительства Галиной Новиковой, побывала в селах Орто Нахара, Чамча, Туруктах, Нотара, Нюя. Необходимо обратить внимание на то, что вопрос об увеличении территории наслега, прежде поднимаемый в Орто Нахаре, жителями уже не ставился. В данный момент районный и наслежный Советы депутатов работают над поиском компромиссного решения для определения территории муниципального образования. На ряд вопросов граждан, связанных с оптимизацией в сфере здравоохранения, были даны исчерпывающие ответы руководителем рабочей группы и вопросы были сняты. Как оказалось, информация о сокращении медицинских работников, озвученная в вопросах, не соответствует действительности.

Вторая группа, которую возглавлял заместитель министра экономики Василий Десяткин, охватила села Северная Нюя, Дорожный, Беченча, Батамай, Мурья. Население заострило внимание представителей власти на вопросы транспортного обеспечения, в частности субсидирования авиабилетов на авиаперевозки с аэропорта города Ленска, реконструкции аэропорта Ленска. Заявка на включение реконструкцию аэропорта в Программу развития Дальнего Востока подана и работа продолжается.

В третьей группе я с главой района Жумартом Абильмановым работали в Витиме, Пеледуе, Хамре. Затем в Ленске все вместе представили итоговый отчет.

Жители Витима и Пеледуя ждут от властей решения вопроса обеспечения услугами здравоохранения. В поселках объекты здравоохранения ветхие и мощности не соответствуют потребностям населения. В ходе рабочей поездки Пеледуй стал уникальным местом, где мне вручили наказ по разрешению проблем здравоохранения в виде разноцветной ромашки.

Также ставится вопрос, который подлежит разрешению в Витиме, — это вопрос, связанный со сносом мемориала памяти. Действительно со стороны главы поселения было допущено несогласованное с общественностью решение и глава поселения сейчас пытается найти компромисс для того, чтобы к 9 мая установить новый мемориал.

Многих в районе, особенно в Пеледуе, волнуют вопросы обращения с собаками. Следует отметить, что граждане понимают, что, прежде всего, должны повысить ответственность собственников собак.

Мною, Галиной Новиковой, Василием Десяткиным были проведены приемы граждан в г. Ленске. Одной из основных проблем, поднимаемых гражданами, является расселение жильцов из ветхого, аварийного жилья, из тех домов, которые были 20 лет назад построены после наводнения и уже пришли в негодность. Также граждане задавали вопросы, связанные с профилактическим и санаторным обеспечением инвалидов и пожилых граждан и требующие межведомственного характера решения.

Мы посетили вместе с главой района Жумартом Абильмановым село Хамра. Глава наслега отметил, что граждане довольны тем, что появился новый ФАП, который будет обслуживать два населенных пункта. На сегодня там фельдшера нет, и на постоянную работу специалист приедет через год по завершении программы подготовки фельдшеров, который реализуется в Ленском районе вместе с Якутским медицинским колледжем. В настоящее время главным врачом Ленской больницы определяется график командировки специалистов в ФАП. В любом случае пункт будет действовать, всем необходимым оборудован и медицинская услуга будет доступна жителям.

Также с главным врачом осмотрели два новых подразделения в г. Ленске: Клинику матери и ребенка, поликлинику на Набережной. Клиника матери и ребенка — современная детская поликлиника, в которой в течение трех лет не могли в полной мере оказывать услуги. За последние три месяца с приходом нового главного врача и принятия ряда действий, согласованных с общественностью, депутатами, главой района, Министерством здравоохранения, клиника получила лицензию и начинает работать.

В здание бывшего санатория-профилактория «Кедр» переезжает взрослая поликлиника района. В настоящий момент здание полностью оборудовано по всем правилам «Бережливой поликлиники». Будут принимать участковые терапевты, а также узкие специалисты, такие как эндокринолог, невролог, онколог, уролог и другие. Также будут работать прививочный кабинет, физиокабинет, кабинет лечебной физкультуры. Мы обсуждаем вопрос усиления реабилитационной части, чтобы сохранить профилактическую направленность. С главврачом определились по графику посещения узкими специалистами отдаленных населенных пунктов. Ряд рабочих моментов, которые связаны с налаживанием системы здравоохранения на территории Ленского района, мы обозначили.

Во время пребывания я посетила здание, которое планируется приобрести для Ленского технологического техникума. То здание, в котором сегодня ведутся занятия, не соответствует СанПин и требованиям пожарной безопасности. Кроме того, нами достигнута договоренность о том, каким образом будет работать филиал Ленского технологического техникума в п. Пеледуй, в котором обучается 140 учащихся. С главой района решен вопрос строительства автодрома и подготовки специалистов, в том числе водителей категорий «В», «С».

В целом следует отметить, что сегодня для Ленского района характерно четкое взаимодействие республиканских властей с муниципальными органами власти и есть понимание того, в каком направлении необходимо двигаться для развития района.