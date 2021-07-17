В Ленском районе сильный рост заболеваемости коронавирусом

На 17 июля 2021 года в республике выявлено 99 новых случаев коронавирусной инфекции. В городе Якутске – 55 случаев, передает Оперштаб РС(Я) по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

— Ленский район – 7 случаев,

— Мирнинский район – 6 случаев,

— Алданский, Нерюнгринский районы — по 4 случая,

— Оймяконский район – 3 случая,

— Амгинский, Вилюйский, Горный, Оленекский, Таттинский, Усть-Алданский, Хангаласский районы — по 2 случая,

— Булунский, Верхневилюйский, Мегино-Кангаласский, Нижнеколымский, Сунтарский, Чурапчинский районы — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2 612 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 227 859 тестов.