17.07.2021
13:06
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Коронавирус

В Ленском районе сильный рост заболеваемости коронавирусом

На 17 июля 2021 года в республике  выявлено 99 новых случаев коронавирусной инфекции. В городе Якутске – 55 случаев, передает Оперштаб РС(Я) по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

— Ленский район – 7 случаев,
— Мирнинский район – 6 случаев,
— Алданский, Нерюнгринский районы — по 4 случая,
— Оймяконский район – 3 случая,
— Амгинский, Вилюйский, Горный, Оленекский, Таттинский, Усть-Алданский, Хангаласский районы — по 2 случая,
— Булунский, Верхневилюйский, Мегино-Кангаласский, Нижнеколымский, Сунтарский, Чурапчинский районы — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2 612 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 227 859 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб РС (Я)
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