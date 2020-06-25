В Ленском районе погиб водитель

24 июня в 18:00 в дежурную часть ОМВД России по Ленскому району поступило сообщение о том, что на вдольтрассовом проезде ВСТО произошло ДТП.

По предварительным данным, 45-летний мужчина на «Нива Шевроле» ехал со стороны Ленска. Не справившись с управлением, он вылетел с дороги в кювет.

Водитель в момент ДТП не был пристегнут и, получив травмы несовместимые с жизнью, скончался на месте происшествия. Пассажиры были пристегнуты. Они получили незначительные травмы, медики назначили им амбулаторное лечение.

Право управления на транспорт погибший имел.

Материалы по факту аварии переданы в следственные органы.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости выбирать скорость движения транспортных средств с учетом погодных и дорожных условий. Скорость должна быть такой, при которой водитель сможет избежать ДТП в тех или иных дорожных условиях, если ситуация резко изменилась. Водители и пассажиры транспортных средств должны быть пристегнуты ремнями безопасности.