25.06.2020
14:32
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Происшествия

В Ленском районе погиб водитель

24 июня в 18:00 в дежурную часть ОМВД России по Ленскому району поступило сообщение о том, что на вдольтрассовом проезде ВСТО произошло ДТП. 

По предварительным данным, 45-летний мужчина на «Нива Шевроле» ехал со стороны Ленска. Не справившись с управлением, он вылетел с дороги в кювет. 

Водитель в момент ДТП не был пристегнут и, получив травмы несовместимые с жизнью, скончался на месте происшествия. Пассажиры были пристегнуты. Они получили незначительные травмы, медики назначили им амбулаторное лечение.

Право управления на транспорт погибший имел. 

Материалы по факту аварии переданы в следственные органы. 

Госавтоинспекция напоминает о необходимости выбирать скорость движения транспортных средств с учетом погодных и дорожных условий. Скорость должна быть такой, при которой водитель сможет избежать ДТП в тех или иных дорожных условиях, если ситуация резко изменилась. Водители и пассажиры транспортных средств должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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