В Ленском районе на год заморозили цены на местные продукты

Цены на продукты местного производства в муниципальных предприятиях не будут повышать до конца текущего года, заявил глава Ленского района Жумарт Абильманов, сообщает SakhaNews.

Речь идет о молочной и мясной продукции ООО «Батамайское», а также хлебобулочных изделиях и мясных полуфабрикатах Цеха переработки местной продукции в Ленске, который работает на базе бывшего молокозавода.

Глава района подчеркнул, что в свете последних событий нельзя допустить повышения цен на социально значимые товары, ведь подобные действия значительно ударят по кошельку местных жителей.

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