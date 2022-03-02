02.03.2022
20:31
83
Финансы
В Ленском районе на год заморозили цены на местные продукты
Цены на продукты местного производства в муниципальных предприятиях не будут повышать до конца текущего года, заявил глава Ленского района Жумарт Абильманов, сообщает SakhaNews.
Речь идет о молочной и мясной продукции ООО «Батамайское», а также хлебобулочных изделиях и мясных полуфабрикатах Цеха переработки местной продукции в Ленске, который работает на базе бывшего молокозавода.
Глава района подчеркнул, что в свете последних событий нельзя допустить повышения цен на социально значимые товары, ведь подобные действия значительно ударят по кошельку местных жителей.
Полностью на SakhaNews.
Фото: SakhaNews
Источник: SakhaNews
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