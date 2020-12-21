В Ленском районе любители сразились в бильярд
В минувшие выходные в селе Чамча Ленского района прошел новогодний открытый турнир по русскому бильярду, в котором приняли участие лучшие бильярдисты села и участники из города Ленска.
В церемонии открытия турнира принял участие вновь избранный глава Орто-Нахаринского наслега Алексей Тартыев. Он наградил самого активного и самого пожилого бильярдистов села Чамча и пожелал успехов в соревновании.
Игра шла по круговой системе, при которой каждый участник турнира играет с каждым в ходе тура или раунда. По результатам соревнования места распределились следующим образом:
1 место – Сергей Сергеев
2 место – Анатолий Макушев
3 место – Александр Захаров
Кстати, Александр Иннокентьевич Захаров – известный в республике мастер-косторез.
«Соревнования прошли на хорошем уровне, участники местами выдавали просто отличные серии ударов, — поделился впечатлениями участник турнира и секретарь Ленского местного отделения ЯРО партии «Единая Россия» Анатолий Макушев. — Открытый новогодний турнир был проведен впервые, и отныне станет ежегодным».
Призы предоставило местное отделение партии «Единая Россия». Организаторы выражают благодарность главе Орто-Нахаринского наслега Алексею Тартыеву, Александру Пляскину и Николаю Никонову.
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