В Ленском районе любители сразились в бильярд

В минувшие выходные в селе Чамча Ленского района прошел новогодний открытый турнир по русскому бильярду, в котором приняли участие лучшие бильярдисты села и участники из города Ленска.

В церемонии открытия турнира принял участие вновь избранный глава Орто-Нахаринского наслега Алексей Тартыев. Он наградил самого активного и самого пожилого бильярдистов села Чамча и пожелал успехов в соревновании.

Игра шла по круговой системе, при которой каждый участник турнира играет с каждым в ходе тура или раунда. По результатам соревнования места распределились следующим образом:

1 место – Сергей Сергеев

2 место – Анатолий Макушев

3 место – Александр Захаров

Кстати, Александр Иннокентьевич Захаров – известный в республике мастер-косторез.

«Соревнования прошли на хорошем уровне, участники местами выдавали просто отличные серии ударов, — поделился впечатлениями участник турнира и секретарь Ленского местного отделения ЯРО партии «Единая Россия» Анатолий Макушев. — Открытый новогодний турнир был проведен впервые, и отныне станет ежегодным».

Призы предоставило местное отделение партии «Единая Россия». Организаторы выражают благодарность главе Орто-Нахаринского наслега Алексею Тартыеву, Александру Пляскину и Николаю Никонову.