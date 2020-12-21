21.12.2020
14:15
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Спорт

В Ленском районе любители сразились в бильярд

В минувшие выходные в селе Чамча Ленского района прошел новогодний открытый турнир по русскому бильярду, в котором приняли участие лучшие бильярдисты села и участники из города Ленска.

В церемонии открытия турнира принял участие вновь избранный глава Орто-Нахаринского наслега Алексей Тартыев. Он наградил самого активного и самого пожилого бильярдистов села Чамча и пожелал успехов в соревновании.

Игра шла по круговой системе, при которой каждый участник турнира играет с каждым в ходе тура или раунда. По результатам соревнования места распределились следующим образом: 

1 место – Сергей Сергеев

2 место – Анатолий Макушев

3 место – Александр Захаров 

Кстати, Александр Иннокентьевич Захаров – известный в республике мастер-косторез. 

«Соревнования прошли на хорошем уровне, участники местами выдавали просто отличные серии ударов, — поделился впечатлениями участник турнира и  секретарь Ленского местного отделения ЯРО партии «Единая Россия» Анатолий Макушев. — Открытый новогодний турнир был проведен впервые, и отныне станет ежегодным».

Призы предоставило местное отделение партии «Единая Россия». Организаторы выражают благодарность главе Орто-Нахаринского наслега Алексею Тартыеву, Александру Пляскину и Николаю Никонову. 

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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