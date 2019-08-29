Должник оплатил 280 тысяч рублей

В Ленском районном отделе судебных приставов по Республике Саха (Якутия) на исполнении находится исполнительное производство о взыскании крупной суммы задолженности по жилищно-коммунальным платежам.

Так, в отношении жителя района возбуждено исполнительное производство о взыскании 280 тыс. рублей в пользу теплоснабжающего предприятия. В ходе выезда по адресу проживания неплательщика ему было вручено требование о явке на прием к судебному приставу-исполнителю. Должника ознакомили с ходом исполнительного производства, в отношении него вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства в счет погашения крупной суммы задолженности.

Также должник предупрежден о том, что в случае уклонения от оплаты задолженности в отношении него может быть применено временное ограничение выезда за пределы Российской Федерации. После данного предупреждения житель района погасил задолженность в полном объеме. Денежные средства направлены взыскателю, при их получении исполнительное производство будет окончено.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) напоминает гражданам о своевременном погашении имеющихся задолженностей во избежания применения мер принудительного исполнения, в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве».

Узнать информацию о наличии или отсутствии задолженности, оплатить и погасить долги можно посредством электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на официальном сайте Управления ФССП по Республике Саха (Якутия), и с помощью мобильного приложения «ФССП» (бесплатно скачать в Play Market, AppStore и Windows Phone). Также произвести оплату задолженностей можно, воспользовавшись терминалами мгновенной оплаты, а также по реквизитам в банках.