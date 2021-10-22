22.10.2021
09:22
85
Происшествия
В Ленске женщина в отместку украла бензопилу
В Ленске произошло необычное происшествие: водитель грузовика едва не наехал на женщину на переходе, а она в отместку взяла из кузова бензопилу и стремительно побежала через дорогу.
Водитель тут же вышел из машины и побежал за ней.
Женщина бросила пилу на дорогу, водитель подобрал инструмент – и, к счастью, конфликт не получил продолжения. Происшествие сняли на видеорегистратор очевидцы. Видео широко распространилось в Телеграмме.
Фото: Телеграмм
Источник: Телеграмм
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.10.2021
148
22.10.2021
89
22.10.2021
83
22.10.2021
424
22.10.2021
156
22.10.2021
207
22.10.2021
751
21.10.2021
1040
21.10.2021
342
21.10.2021
601
21.10.2021
326
21.10.2021
325
21.10.2021
394
21.10.2021
284
21.10.2021
280
21.10.2021
392
21.10.2021
498
21.10.2021
306
21.10.2021
1457
21.10.2021
717
21.10.2021
1489
21.10.2021
247
21.10.2021
378
21.10.2021
246
21.10.2021
277
21.10.2021
224
21.10.2021
435
21.10.2021
206
21.10.2021
322
21.10.2021
644
21.10.2021
276
21.10.2021
293
21.10.2021
257
21.10.2021
371
21.10.2021
319
21.10.2021
434
21.10.2021
204
21.10.2021
349
21.10.2021
429
21.10.2021
2171
21.10.2021
1344
20.10.2021
1174
20.10.2021
604
20.10.2021
2145
20.10.2021
12587
20.10.2021
984
20.10.2021
631
ТОП НОВОСТИ
20.10.2021
12564
16.10.2021
9989
16.10.2021
4870
19.10.2021
4329
18.10.2021
3285
17.10.2021
2987