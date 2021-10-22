22.10.2021
09:22
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Происшествия

В Ленске женщина в отместку украла бензопилу

В Ленске произошло необычное происшествие: водитель грузовика едва не наехал на женщину на переходе, а она в отместку взяла из кузова бензопилу и стремительно побежала через дорогу.

Водитель тут же вышел из машины и побежал за ней.

Женщина бросила пилу на дорогу, водитель подобрал инструмент – и, к счастью, конфликт не получил продолжения. Происшествие сняли на видеорегистратор очевидцы. Видео широко распространилось в Телеграмме.

Фото: Телеграмм
Источник: Телеграмм
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