В Ленске женщина в отместку украла бензопилу

В Ленске произошло необычное происшествие: водитель грузовика едва не наехал на женщину на переходе, а она в отместку взяла из кузова бензопилу и стремительно побежала через дорогу.

Водитель тут же вышел из машины и побежал за ней.

Женщина бросила пилу на дорогу, водитель подобрал инструмент – и, к счастью, конфликт не получил продолжения. Происшествие сняли на видеорегистратор очевидцы. Видео широко распространилось в Телеграмме.