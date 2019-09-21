В Ленске запустили нефтегазоконденсатное месторождение

Глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов 21 сентября приняли участие в торжественной церемонии запуска в эксплуатацию Ленского нефтегазоконденсатного месторождения.

На протяжении 15 лет ПАО «Сургутнефтегаз» активно осваивает территорию Восточной Сибири. В прошлом году объём добычи нефти в этом регионе составил порядка 9 млн тонн. Всего на территории Якутии на шести эксплуатируемых месторождениях добыто свыше 75 млн тонн. С этого дня ресурсную базу ПАО «Сургутнефтегаз» начнет пополнять новое перспективное месторождение, запасы нефти которого составляют около 40 млн тонн.

Айсен Николаев в своей приветственной речи отметил, что сегодня для Якутии и относительно новой для неё нефтяной промышленности наступил особый знаменательный день. «15 лет назад, когда ПАО «Сургутнефтегаз» начало осваивать данную территорию, на Талакане ничего не было. И сегодня, когда мы видим, как благодаря компании преобразилась эта территория и как развивается в республике нефтяная промышленность, хочется выразить слова особой благодарности тем людям, которые здесь работают, Вам, Владимир Леонидович, всему многотысячному коллективу компании. Уверен, что с запуском Ленского нефтегазоконденсатного месторождения ресурсная база «Сургутнефтегаза» будет только произрастать, а объёмы добычи нефти с 9 млн тонн увеличатся до 11 млн тонн. И всё это далеко не предел, будут ещё новые месторождения, новые победы во благо развития Республики Саха (Якутия), ПАО «Сургутнефтегаз» и нашей великой России», – выразил уверенность лидер республики.

Генеральный директор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов отметил, что запуск седьмого эксплуатируемого месторождения на территории Якутии произошёл благодаря тесному взаимодействию компании с руководством и правительством Якутии: «Сегодня мы открываем новую веху в истории топливно-энергетической промышленности России и этого удалось достичь за очень короткое время благодаря совместной работе с властями Республики Саха (Якутия) в лице Главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева и Ленского района. Без понимания со стороны региональных властей, без их поддержки запуск этого месторождения шёл бы гораздо дольше и с большими затратами. У нас с республикой общая цель – развивать территорию региона, чтобы люди здесь жили в достойных и комфортных условиях».

После открытия запорной арматуры и нефтепровода почетные гости дали старт перекачке нефти с кустовой площадки #145 мощностью 140 куб. м. нефти в сутки.

Также в рамках торжественного мероприятия Айсен Николаев и Владимир Богданов вручили сотрудникам ПАО «Сургутнефтегаз» государственные награды в честь запуска Ленского нефтегазоконденсатного месторождения.