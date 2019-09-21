В Ленске загорелась высоковольтная опора

20 сентября 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило одно сообщение о возгорании мусора в г.Нерюнгри. Общая площадь горения 3 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

20 сентября 2019 г. в 23.31 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит опора высоковольтная на улице Совхозная в г.Ленске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела высоковольтная опора. В результате пожара огнем повреждена высоковольтная опора на площади 2 кв.м.. Пожарными была спасена высоковольтная опора.Причина предположительно короткое замыкание электропроводов. Виновное лицо и ущерб устанавливается.