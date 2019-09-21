21.09.2019
14:40
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Происшествия

В Ленске загорелась высоковольтная опора

20 сентября 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило одно сообщение о возгорании мусора в г.Нерюнгри. Общая площадь горения 3 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются. 

20 сентября 2019 г. в 23.31  на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит опора  высоковольтная  на улице Совхозная в г.Ленске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела высоковольтная опора. В результате пожара огнем повреждена высоковольтная опора на площади 2 кв.м.. Пожарными была спасена высоковольтная опора.Причина предположительно короткое замыкание электропроводов. Виновное лицо и ущерб устанавливается. 

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
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