01.08.2022
16:12
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Судебная хроника

В Ленске вынесен приговор по уголовному делу об убийстве прохожего

Прокуратура Ленского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В суде установлено, что подсудимый, находясь во дворе многоквартирного дома, в котором проживал, вступил в конфликт со своим родственником, который сопровождался взаимным нанесением побоев.

В это время мимо проходил потерпевший, который вмешался в конфликт, пытаясь его остановить. В связи с этим подсудимый забежал в свою квартиру, взял кухонный нож и выйдя во двор, нанес потерпевшему один удар в область грудной клетки, повредив правое легкое и вызвав обильную кровопотерю.

В результате полученного повреждения пострадавший скончался в учреждении здравоохранения на следующий день.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Прокуратура Якутии

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