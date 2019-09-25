25.09.2019
09:00
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Происшествия

В Ленске вспыхнул пожар

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

23 сентября 2019 г. на 19.25. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о горении мусора: на ул. Автодорожная в г. Якутск на площади 0,5 кв.м.; на ул. Портовская в г. Ленск на площади 10 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем, виновник устанавливается, ущерба нет.

24 сентября 2019 г. в 23.18. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной кладовке на ул. Омская в г. Ленск. К моменту прибытия пожарных, через две минуты, кладовка горела открытым огнем. В результате пожара строение повреждено по всей  площади 9 кв.м. Спасен рядом стоящий контейнер. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Фото: Сетевое издание SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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