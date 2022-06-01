В Ленске в этом году построят более 10 тысяч метров газопроводов

В рамках социальной газификации в городе Ленске планируется строительство порядка 10600 метров газораспределительных сетей и газопроводов-вводов.

Более 9000 метров газовых сетей будет уложено для создания технической возможности подключения жителей Ленска по программе социальной газификации и более 1600 метров газопроводов-вводов возведут для подведения газа к участкам горожан.

Как рассказал заместитель начальника участка Алексей Моякунов, на сегодняшний день поступило 197 заявок на соцгаз, 166 договоров уже подписано между региональным оператором и заявителями. 133 из них получат газ уже в этом году.

Кроме того, Ленский эксплуатационный газовый участок, в чьем ведении находится газовое хозяйство города, планирует построить 260 метров сетей по четырем объектам для подключения юридических лиц.

В городе полным ходом ведется подготовка к отопительному сезону. Так, ведутся работы по техобслуживанию внутридомового и внутриквартирного фонда, запорной арматуры, а также покрасочные работы, обновление знаков и очистка охранных зон газопроводов от молодой поросли. Процент готовности к предстоящему зимнему сезону по техобслуживанию оценивается в 35 %.

В связи с закрытием котельной в микрорайоне «Ханайдах» 36 частных домовладений перейдут на индивидуальное газовое отопление, для этих целей газовики проведут замену регуляторов с усилением мощностей в газораспределительном пункте №5.

Напомним, что в городе Ленске насчитывается 293 потребителя газа из числа физических лиц и 51 объект из числа организаций.