В Ленске состоялся турнир по волейболу памяти Владимира Ягнышева

Шесть сильнейших волейбольных команд Якутии поборолись за звание лучших на 23-м республиканском турнире памяти первого главы Ленского района Владимира Ягнышева.

На площадке мерились мастерством сборные Якутска, Мирного, Ленска, Олёкминска, предприятий «Транснефть» и «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».

«В этом году собрались сильные команды, — отметил тренер команды «Ленск» Юрий Шустов. — До последней игры не было ясно, кто займёт первое место. Но в результате упорной борьбы команда Ленского района одержала победу. Считаю, что заслуженно».

Интрига сопровождала каждую игру, явного фаворита определить было невозможно. Команда, сыгравшая неуверенно в одной партии, в следующей показывала весь потенциал. В составе сборных в этом году играли опытные и молодые игроки. Победа осталась за молодостью, однако в некоторые моменты приходилось вмешиваться тренеру.

«Юношеский максимализм – беда молодых игроков. Когда начинают заигрываться и пытаются сделать невозможное. В эти минуты и стараемся привести их в чувство, чтобы сконцентрировались на игре. Только это приносит победу», — отметил специалист.

Тройку лидеров наградили ценными призами, денежным вознаграждением, кубками и медалями. Лучшим игроком турнира признали ленчанина Антона Рыкова. Соревнования только завершились, а организаторы начали планировать следующие. По словам организаторов, 24-й турнир памяти Владимира Ягнышева должен пройти с большим количеством участников и дополнительных конкурсов.