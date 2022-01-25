25.01.2022
18:36
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Общество

В Ленске разберутся по жалобе в соцсетях


ЦУР Якутии зафиксировал жалобы жителя Ленска, где существенно повысились цены на подвозную воду. От прежней стоимости бочки в 90 рублей цена увеличилась до 120 рублей. 

Житель микрорайона Чанчик города Ленска написал жалобу в соцсетях о повышении тарифа на воду на 30%. В микрорайоне отсутствует центральное водоснабжение, поэтому жители пользуются только подвозной водой. 

ЦУР обратился в мэрию города, где сообщили, что проведут претензионную работу с предпринимателем. Перед повышением тарифа ИП должен был обосновать повышение цены.  На время разбирательств тариф вернули к прежним расценкам. 

Фото: ЦУР Якутии
Источник: ЦУР Якутии
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