07.05.2022
10:26
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Погода

Видео: в Ленском районе пошел ледоход

Лед тронулся возле Витима. Уровень воды составляет +355 см при критическом для населенного пункта показателе 950 см. Угрозы подтопления нет. На остальных реках республики наблюдается подъем уровней различной интенсивности. По прогнозу Якутского УГМС, на участке Ленск-Нюя ледоход ожидается 9-13 мая.

Режим повышенной готовности введен в Ленском районе, сообщает тгк районной администрации.

Единая дежурно-диспетчерская служба Ленского района сообщает, что в связи с прохождением ледохода распоряжением главы МО «Ленский район» с 08час. 00мин. 07.05.2022г. на территории Ленского района для всех сил и средств Ленского звена Якутской территориальной подсистемы РСЧС вводится режим «Повышенная готовность».

На видео тгк lenskrayon: Подвижка льда на Лене возле Витима.

Фото: тгк lenskrayon
Источник: ФГБУ “ЯУГМС”

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