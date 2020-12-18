В Ленске открылся современный кинозал

Сегодня, 18 декабря, в режиме видеоконференцсвязи состоялось торжественное открытие нового кинозала в Центре досуга и народного творчества в городе Ленске.

В рамках реализации мероприятия по созданию условий для показа национальных фильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. человек, при поддержке Фонда кино РФ и Национального проекта «Культура» за счет федеральных средств на сумму 5 млн. рублей произведена модернизация многофункционального зала Центра досуга и народного творчества города Ленска.

Глава Якутии Айсен Николаев, поздравляя ленчан с радостным событием в преддверии Нового года, выразил благодарность коллективу Центра досуга и народного творчества за успешное участие во Всероссийском конкурсе. «Замечательно, когда работники культуры так болеют за свое дело, стараются создавать для своих земляков лучшие условия», – сказал руководитель региона.

Новый кинозал стал в республике 42-м за последние годы и 17-м, открытым при поддержке Российского фонда кино и в рамках Национального проекта «Культура». Айсен Николаев выразил уверенность в том, что пандемия скоро пройдет, зал будет полным, и зрители с удовольствием будут проводить свой досуг.

«Теперь во всех городах и районных центрах есть кинотеатры. В дальнейшем мы планируем оборудовать сельские клубы, дома культуры киноаппаратурой, чтобы жители якутских сел имели возможность смотреть кино на большом экране», – отметил руководитель региона.

Глава Якутии обратил внимание на успехи кинематографистов республики. В этом году мы стали свидетелями ярких достижений земляков на российском, международном уровне. Впервые якутский фильм победил на главном кинофестивале страны «Кинотавр» По словам Ил Дархана, Якутия признана третьим центром производства кино в России после Москвы и Санкт-Петербурга.

Айсен Николаев заявил, что продолжится поддержка кинематографии, и уже в следующем году будут создаваться ряд историко-документальных, культурно-исторических фильмов о родном крае, посвященных к 100-летию республики.

Директор республиканской киносети Петр Чиряев обратил внимание на то, что открытие кинозала – это было желание жителей города, которое они озвучили в феврале во время отчета Правительства республики вице-премьеру Ольге Балабкиной. «Меньше чем за год мы все вместе исполнили желание жителей города, хотя это стоило определенных усилий, времени, средств, но мы все, от Правительства до наших специалистов, выполнили свою работу на отлично», – сказал руководитель киносети. Петр Чиряев выразил благодарность Фонду кино России, Министерству культуры России за программу модернизации кинозалов, главе города Александру Хорунову и спонсорам за ремонт помещения.

Директор Центра досуга и народного творчества г. Ленска Ольга Константинова отметила, что благодаря Национальному проекту «Культура», Фонду кино Министерства культуры РФ такие малые города, как Ленск, могут участвовать в федеральных конкурсах и грантах, организовать и развивать индустрию кинопроката на высоком уровне. Она поблагодарила всех тех, кто принимал участие в реализации данного проекта, спонсоров, строителей, подрядчиков.

В зале вместимостью 44 мест установлен новый экран, новый комплект лазерного кинопроекционного оборудования NEC, цифровой сервер, современная В Ленске появился современный кинозал и кинобилетная система и новые комфортабельные кресла в количестве 44 штук.

В эти дни жителям и гостям города Ленска предновогоднее настроение подарит фильм «Серебряные коньки».