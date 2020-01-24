В Ленске осужден пьяный водитель

Прокуратура Ленского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

В суде установлено, что подсудимый, имея непогашенные судимости за совершение преступлений против жизни и против собственности, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, не сделав для себя должных выводов, после распития спиртных напитков, вновь сел за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. Его незаконные действия пресечены сотрудниками ГАИ.

По итогам судебного разбирательства, с учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил подсудимого к 2 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.