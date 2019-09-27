В Ленске огонь уничтожил гараж

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

26 сентября 2019 г. в 12.13. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в арболитовом гараже на ул. Победы в г. Ленск. К моменту прибытия пожарных, через пять минут, гараж горел открытым огнем. В результате пожара гараж поврежден по всей площади 1250 кв.м. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки, виновник и ущерб устанавливаются.

26 сентября 2019 г. в 15.56 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании травы на площади 50 кв.м. в мкр. Ханайдах в г. Ленск. Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, виновник и ущерб устанавливаются.

26 сентября 2019 г. в 16.44 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на теплотрассе по ул. Крижановского в г. Якутск. К моменту прибытия пожарных, через четыре минуты, горел утеплитель. В результате пожара поврежден утеплитель труб на площади 6 п.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновник и ущерб устанавливаются.

26 сентября 2019 г. на 21.06. в пожарно-спасательную службу поступило 4 сообщения о горении мусора: на ул. Башарина в п. Беркакит на площади 8 кв.м., на поселковой свалке в п. Хандыга Томпонского района на площади 250 кв.м., на ул. Иреляхская в г. Мирный на площади 0,5 кв.м., в мкр. Теплый стан в г. Ленск на площади 15 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем, виновник устанавливается, ущерба нет.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!