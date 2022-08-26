В Ленске на 22 улицах появился газ

В городе Ленске на 22 улицах появился газ по программе социальной газификации

Об этом рассказал генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников на своём канале в мессенджере телеграмм https://t.me/kolodeznikov_alexey.

По его словам, в схеме газификации республики Ленский район занимает особое положение, так как район не встроен в единую систему магистрального газопровода, питающую газом центральные и заречные улусы республики. Это обусловлено наличием у компании «Сахатранснефтегаз» Отраднинского газоконденсатного месторождения от которого получают газ жители районного центра.

«На старте реализации проекта в городе Ленске на 2022 год было запланировано догазифицировать 168 домовладений, но заявлений уже поступило более 230 и сейчас заключено 203 договора. Из них 178 договоров мы исполним в этом году. Сейчас работы по строительству газопроводов-отводов уже завершены по 86 адресам города Ленска», — написал руководитель газовой компании.

Эти адреса расположены по улицам 2-й пер. Нюйский, пер. Малый, 1-ая Нюйская ул., ул. Водников, ул. Заозерная, ул. Мирнинская, ул. Нагорная, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Портовская, ул. Пушкина, ул. Советская, ул. Сосновая, ул. Сунтарская, ул. Таежная, ул. Титова, ул. Тургенева, ул. Чернышевского, ул. Ярославского, ул. Мичурина, 1-й пер. Нюйский и мкр. Ханайдах.

Алексей Колодезников напомнил, что проект социальной газификации был инициирован партией «Единая Россия» в 2021 году и сейчас активно реализуется на территории газифицированных районов республики.