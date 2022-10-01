В Ленске микрорайон Ханайдах полностью газифицирован

В микрорайоне Ханайдах города Ленска завершены все работы по строительству газопроводов-отводов к домовладениям по программе социальной газификации. О проведенных строительно-монтажных работах рассказал генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.

Так, для микрорайона построено 40 газопроводов-отводов и более 2 тысяч метров газовых сетей. 34 дома уже подключены к газу. По остальным ведутся монтажные и пусконаладочные работы.

Напомним, что перевод на индивидуальное газовое отопление связан с прекращением обслуживания котельной.

«В целом необходимо подчеркнуть, что реализация программы социальной газификации, инициированная партией «Единая Россия», позволит уже в этом году в городе Ленске подключить 188 домов к газу. Из них 135 газопроводов уже построено. Таким образом, план в Ленске мы выполним в полном объеме», – подчеркнул Алексей Колодезников.

Он также отметил, что город Ленск и Ленский район занимают особое место в схеме газификации районов республики, так как районный центр получает газ от Отраднинского газоконденсатного месторождения. Особенность в том, что месторождение не встроено в единую систему магистральных газопроводов, питающих газом центральные и заречные улусы республики.