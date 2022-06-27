27.06.2022
21:16
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Якутия
Видеофакт: В Ленске ливень затапливает подъезды!
Сильный ливень, обрушившийся сегодня на Ленск, затопил не только улицы города, но и заливает подъезды жилых домов.
Кроме того, в сети вместе с подтоплением улиц Ленска распространилось видео смерчи, как оказалось, это не в Якутии, а в штате Канзас США. Пресс-секретарь главы г. Ленска Наталья Беспалова подтвердила, что смерчи в их городе не было. Из-за того, что весь день сегодня льют проливные дожди, действительно, затопило центральные улицы Ленска. Об этом передает издание «Эдэр саас».
Фото: Соцсети
Источник: Соцсети
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