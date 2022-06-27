Видеофакт: В Ленске ливень затапливает подъезды!

Сильный ливень, обрушившийся сегодня на Ленск, затопил не только улицы города, но и заливает подъезды жилых домов.

Кроме того, в сети вместе с подтоплением улиц Ленска распространилось видео смерчи, как оказалось, это не в Якутии, а в штате Канзас США. Пресс-секретарь главы г. Ленска Наталья Беспалова подтвердила, что смерчи в их городе не было. Из-за того, что весь день сегодня льют проливные дожди, действительно, затопило центральные улицы Ленска. Об этом передает издание «Эдэр саас».