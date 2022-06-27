27.06.2022
21:16
495

Якутия

Видеофакт: В Ленске ливень затапливает подъезды!

Сильный ливень, обрушившийся сегодня на Ленск, затопил не только улицы города, но и заливает подъезды жилых домов.

Кроме того, в сети вместе с подтоплением улиц Ленска распространилось видео смерчи, как оказалось, это не в Якутии, а в штате Канзас США. Пресс-секретарь главы г. Ленска Наталья Беспалова подтвердила, что смерчи в их городе не было. Из-за того, что весь день сегодня льют проливные дожди, действительно, затопило центральные улицы Ленска. Об этом передает издание «Эдэр саас».

Фото: Соцсети
Источник: Соцсети

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх