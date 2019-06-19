В Ленске бывший зек пришел в ресторан и …

В ОМВД России по Ленскому району Якутии обратился администратор одного из ресторанов Ленска с заявлением о краже имущества.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый, им оказался ранее судимый 52-летний житель района.

Установлено, что в день происшествия подозреваемый свободно проник в помещение ресторана через служебный вход. Обнаружив в кабинете директора пакет с одеждой, злоумышленник похитил его и покинул помещение.

Осмотрев на улице содержимое пакета, помимо комплекта спортивной одежды и обуви подозреваемый нашел в кармане куртки 8 000 рублей. На эти деньги мужчина приобрел DVD-проигрыватель и спиртные напитки. Похищенное имущество и часть денежных средств изъяты.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.