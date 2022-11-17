В ледяном плену или отчаянные северные водители

В Якутии микроавтобус застрял на опасной переправе.

Наледи — серьезная проблема для северных водителей. Тяжелый грузовик, попав в наледь, самостоятельно из неё может уже не выбраться.

Несмотря на многочисленные предупреждения, люди из года в год продолжают рисковать своими жизнями.

Во избежание несчастных случаев ГИМС рекомендует гражданам воздержаться от поездок, особенно там, где берега ненадежны – в местах с рыхлым грунтом, обрывистыми, скалистыми берегами, где наблюдаются навалы льда. Передвижения по таким участкам может привести к падению в водоем.

Уважаемые жители и гости республики! Соблюдайте правила безопасности на водных объектах! Берегите себя и своих близких.