17.11.2022
17:54
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Общество

В ледяном плену или отчаянные северные водители

В Якутии микроавтобус застрял на опасной переправе.

Наледи — серьезная проблема для северных водителей. Тяжелый грузовик, попав в наледь, самостоятельно из неё может уже не выбраться.

Несмотря на многочисленные предупреждения, люди из года в год продолжают рисковать своими жизнями.

Во избежание несчастных случаев ГИМС рекомендует гражданам воздержаться от поездок, особенно там, где берега ненадежны – в местах с рыхлым грунтом, обрывистыми, скалистыми берегами, где наблюдаются навалы льда. Передвижения по таким участкам может привести к падению в водоем.

Уважаемые жители и гости республики! Соблюдайте правила безопасности на водных объектах! Берегите себя и своих близких.

Фотофакт: Люди решили на свой страх и риск переходить реку пешком
Водители на свой страх и риск выезжают на лед
Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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