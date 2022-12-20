20.12.2022
10:39
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Общество

В лечебно-исправительное учреждение поступил новый автомобиль

В лечебно-исправительное учреждение № 5 поступил новый медицинский автомобиль

В лечебно-исправительное учреждение № 5 поступил санитарный автомобиль типа АУ на базе ГАЗ Next, предназначенный для перевозки осужденных в учреждения здравоохранения для обследования и лечения. Также моделью предусматривается транспортировка лиц с ограниченными возможностями.

Транспортное средство представляет собой цельнометаллический фургон, оборудованный отсеком для караула и медицинского работника, съемной кушеткой и сиденьями для осужденных и местом для инвалидной коляски. Машина оснащена системой видеонаблюдения: стационарными видеокамерами и монитором.

Данный автомобиль изготовлен в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Ульяновской области (г. Новоульяновск) и может эксплуатироваться даже в суровые морозы. 

Обновление парка служебных автомобилей позволяет повысить качество перевозки осужденных.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

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