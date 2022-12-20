В лечебно-исправительное учреждение поступил новый автомобиль

В лечебно-исправительное учреждение № 5 поступил новый медицинский автомобиль

В лечебно-исправительное учреждение № 5 поступил санитарный автомобиль типа АУ на базе ГАЗ Next, предназначенный для перевозки осужденных в учреждения здравоохранения для обследования и лечения. Также моделью предусматривается транспортировка лиц с ограниченными возможностями.

Транспортное средство представляет собой цельнометаллический фургон, оборудованный отсеком для караула и медицинского работника, съемной кушеткой и сиденьями для осужденных и местом для инвалидной коляски. Машина оснащена системой видеонаблюдения: стационарными видеокамерами и монитором.

Данный автомобиль изготовлен в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Ульяновской области (г. Новоульяновск) и может эксплуатироваться даже в суровые морозы.

Обновление парка служебных автомобилей позволяет повысить качество перевозки осужденных.