В лагере «Усадьба Булуус» дети заболели коронавирусом

16 июля 2021 года в средствах массовой информации появились сообщения о том, что у двух детей во время работы второй смены лагеря «Усадьба Булуус» в Хангаласском районе республики был обнаружен коронавирус.

Сообщается, что смена в лагере стартовала 9 июля и должна была продлиться до 29 июля. У детей появились симптомы, затем были взяты анализы, которые подтвердили наличие COVID-19.

По данному факту руководством следственного управления незамедлительно организована доследственная проверка, которая поручена следователям Центрального межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

Следователи проверят степень соблюдения условий пребывания детей противоэпидемиологическим требованиям, а также действия должностных лиц по обеспечению правил санитарной безопасности.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством.