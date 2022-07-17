В лагере снайпера Охлопкова завершилась смена «Вахта памяти. Ржев – Дальний Восток»

Смена, участниками которой становятся молодые ребята из дальневосточных регионов России, второй год подряд проходит в Ржевском районе на базе военно-патриотического лагеря имени легендарного якутского снайпера, героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова. В 1942 – 1943 годах на ржевской земле сражались воинские части, сформированные в Сибирском округе – знаменитые сибирские дивизии, в составе которых воевали уроженцы дальневосточных краев и областей.

В течение двух недель около 100 человек из ведущих университетов Якутии, Приморья, Бурятии, Забайкалья, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской и Сахалинской областей вместе со студентами вузов центральной России изучали историю сражений, проходивших в этих краях, осваивали поисковое дело и применяли полученные знания на практике, знакомились со специальным оборудованием – металлоискателями, щупами. В теоретической части много внимания уделяется т.н. «ВОПам» – взрывоопасным предметам, которые пролежали в земле 80 лет и до сих представляют опасность. Каждый из них надо «знать в лицо», чтобы в случае необходимости сразу обратиться к инструктору и вызвать МЧС.

За время смены было найдено значительное количество солдатской утвари – печки, котелки, саперные лопатки, противогазы, те самые «ВОПы» – патроны, гранаты РГД, неразорвавшиеся восемь десятилетий назад боеприпасы. Главное достижение начинающих поисковиков – им удалось поднять останки двух красноармейцев, погибших, предположительно, зимой 1942 года. Сейчас предстоит долгая и тщательная работа по восстановлению их имен.

Итоги работы «Вахты памяти. Ржев – Дальний Восток» подвели во время официальной церемонии закрытия смены. Участие в мероприятии приняли представители власти Ржевского района, Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ, руководители представительств Свердловской области, Кузбасса, Алтая и Забайкальского края, ветераны, поисковики и общественные активисты.

Со словами благодарности в адрес руководства Тверской области, города Ржева и Ржевского района обратился Андрей Федотов, постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте РФ – первый заместитель председателя правительства республики.

«Мы глубоко признательны вам за содействие и поддержку якутской общественной инициативы. Она не придумана в кабинетах власти, а родилась на этой земле в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и первая очередь лагеря, который носит имя уроженца Якутии, построена на народные деньги», – отметил Андрей Федотов. Он подчеркнул, что сегодня патриотизм стал той самой национальной идеей, которую Россия искала с 90-х годов прошлого века. «Оказалось, что национальная идея – она очень понятна и проста – это любовь к Родине, к ее истории, к своему народу, близким и способность эту любовь защитить», – сказал он.

Валерий Румянцев, председатель заксобрания Ржевского района выразил искренние слова признательности ребятам-дальневосточникам. «По вашим глазам видно, что для вас это не казенная командировка, вы по-настоящему, всем сердцем – в этой работе, разделяете ту великую память, которую мы несем о воинах, погибших на этой земле за нашу с вами Родину», – сказал он.

Завершилась церемония закрытия дальневосточной смены реконструкцией боев, которые когда-то шли именно в этой местности. Но уже в сентябре проект продолжится во Владивостоке: в Дальневосточном федеральном университете пройдет межрегиональная студенческая конференция по итогам поисковой работы, в ходе которой участники смены поделятся со своими сверстниками опытом, эмоциями и впечатлениями, полученными на тверской земле. На базе лагеря также пройдет военно-исторический поисковый форум, который организует «Волонтерская Рота Боевого Братства». В планах на будущее – расширение географии проекта и привлечение молодых людей из других субъектов Российской Федерации.

Проект реализует Фонд ветеранов Крайнего Севера «ЭРЭЛ (Надежда)» при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства науки и высшего образования РФ и Постпредства Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ. Его основная цель – продвижение поискового движения среди молодежи Дальнего Востока, обучение их теоретическим знаниям и практическим навыкам работы по поиску и восстановлению имен бойцов РККА, погибших и пропавших без вести в одной из самых тяжелых и кровопролитных битв Великой Отечественной – сражении за Ржевско-Вяземский плацдарм.