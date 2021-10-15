В лаборатории ЯНЦ исследуют добычу и переработку мамонтовой фауны

14 октября на платформе Zoom состоялась онлайн-встреча с заведующей Лабораторией технологий добычи и переработки сырья мамонтовой фауны ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», кандидатом технических наук Евгенией Петуховой. Организатором мероприятия выступила Центральная научная библиотека ЯНЦ СО РАН.

В ходе встречи Евгения Спартаковна рассказала участникам конференции о деятельности лаборатории, ознакомила с результатами исследований и ответила на поступившие вопросы. Модератором мероприятия выступила библиотекарь Варвара Эверстова.

«Наша лаборатория была создана в 2019 году в рамках национального проекта «Наука» по замыслу директора Института проблем нефти и газа СО РАН, доктора технических наук Марины Дмитриевны Соколовой и председателя ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», член-корреспондента РАН Михаила Петровича Лебедева. Первоначально проект был рассчитан на три года, но как нам недавно стало известно, наш проект продлили еще на три года», — сообщила Евгения Петухова.

Всего в Лаборатории технологий добычи и переработки сырья мамонтовой фауны ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» работает 20 молодых ученых — средний возраст сотрудников чуть более 31 года. Часть ученых ездит в командировки в Арктические районы на полевые работы, часть проводит обработку данных и занимается лабораторными исследованиями. В этом году лаборатория получила лицензию на попутный сбор ископаемых палеонтологических остатков.

В прошлом году сотрудниками лаборатории — ведущим научным сотрудником, кандидатом технических наук Иваном Христофоровым, младшим научным сотрудником, кандидатом биологических наук Максимом Чепрасовым, младшим научным сотрудником Иваном Гороховым и научным сотрудником Кэнчээри Даниловым проведена апробация метода георадиолокации для поиска ископаемой мамонтовой кости на дне водоемов. «Решение начать поиски со дна водоемов было принято из-за того, что остатки мамонтовой фауны, выпадая из оттаявших мерзлых береговых отложений, оседают на дне», — объяснила спикер. Итоги исследований нынешнего полевого сезона находятся в стадии обработки.

В лаборатории составлены обзорные карты известных находок шерстистого мамонта и скоплений костных остатков животных мамонтовой фауны и установлено, что костные остатки в большом объеме накапливаются в, так называемых, речных карманах (излучинах), причем наиболее крупные находки сделаны вдоль крупных рек.

Как сообщила Евгения Петухова, в ходе исследований образцов из бивня мамонта, хранившихся в различных условиях в течение 6 месяцев, установлено, что без дополнительной защитной обработки на всех образцах появляются трещины, вне зависимости от того, при какой температуре они хранились. Также спикер продемонстрировала слайды, где показано формирование колоний плесневых грибов и бактерий рода Bacillus, выделенных из смывов с поверхности образцов бивня мамонта, отметив, что не рекомендуется хранить бивни в полиэтиленовой пленке, т.к. в такой среде биозаражение протекает активнее всего.

«Мы занимаемся автоматизацией производства изделий из бивня мамонта с использованием фрезерного станка с числовым программным управлением», — сообщила Евгения Спартаковна и объяснила, что при автоматизированном производстве работа начинается с создания 3D-модели.

Отвечая на вопросы участников встречи, спикер подчеркнула, что для наилучшей сохранности изделий из бивня мамонта нужно следить за степенью увлажненности воздуха и не оставлять изделия под воздействием прямых солнечных лучей.

Отметим, что остатки древних животных несут в себе большой объем уникальной научной информации и могут быть использованы, кроме традиционной палеонтологии, в самых передовых направлениях современной науки: биотехнологии и генетике. Поэтому для повышения приоритета России в этой области научных знаний необходимо проведение серьезных научных исследований.