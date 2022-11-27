В лаборатории РБ№2 внедрены новые методы исследований методом ПЦР 

Лаборатория клинической микробиологии (бактериологии) Республиканской больницы №2- Центра экстренной медицинской помощи постоянно расширяет список проводимых исследований. В этом месяце были внедрены исследования методом ПЦР для выявления некультивируемых бактериальных возбудителей внебольничной пневмонии и респираторных вирусов (16 видов).

Кроме того, в мае текущего года были внедрены новые методы для определения карбапенемаз KPC, OXA, VIM, IMP и NDM в бактериальных колониях. Данный тест используется для определения устойчивости микроорганизмов к антибиотикам группы карбапенемов, что важно для корректного назначения антибиотикотерапии. Однозначно, это огромный шаг вперед в микробиологической диагностике и лечении пациентов.

«В нашей лаборатории на современном уровне выполняется широкий перечень микробиологических исследований: бактериологические, вирусологические, микологические,- рассказывает Степанида Шамаев, заведующая

лабораторией клинической микробиологии (бактериологии) Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи.- Мы осуществляем свою деятельность в рамках нескольких технологий: микроскопические, культуральные, биохимические, иммунологические (включая серологические), молекулярно-биологические технологии с использованием современных анализаторов и дополнительного оборудования ведущих мировых производителей».

Сотрудники лаборатории регулярно выступают с докладами на международных, Всероссийских, республиканских конференциях, симпозиумах и семинарах, регулярно публикуются в научно-практических печатных изданиях. Опубликовано более 130 научных публикаций.

С 2011 г. лаборатория является участником международных и межрегиональных клинических исследований, проводимых Межрегиональной ассоциацией клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), Альянсом клинических химиотерапевтов и микробиологов. Наша лаборатория внесла огромный вклад в разработку федеральных клинических и методических рекомендаций, как «Внебольничная пневмония у взрослых» (2019), «Программа СКАТ (Стратегия Контроля Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской помощи» (2018), «Диагностика и антимикробная терапия инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами» (2019 г.).