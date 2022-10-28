В Институте горного дела Севера приступили к испытаниям нового комплекса измерительного геофизического оборудования.

Приборная база Института горного дела Севера, обособленное подразделение ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», пополнилась новым современным оборудованием. В лаборатории георадиолокации приступили к испытаниям комплекса геофизического оборудования.

Новый комплекс позволяет решать инженерно-геологические, экологические, геотехнические и другие задачи при глубине исследований в несколько десятков метров.

По словам и.о. заведующего лабораторией георадиолокации ИГДС ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», кандидата технических наук Ларисы Федоровой, в комплекс входят аппаратура для электротомографии, бесконтактные измерители электросопротивления горных пород, георадары. Они предназначены для исследования строения, состояния, свойств массива горных пород, грунтов основания различных инженерных сооружений (автодорог, аэропортов и др.). Также этот комплекс будет использоваться при исследовании ледяного покрова северных рек для оценки гидрологических опасностей.

В состав входит геофизическое оборудование для изучения строения (георадар ОКО-3) и свойств (электроразведочная аппаратура Скала 48 и БИКС) массива горных пород. Аппаратура прошла тестовые полевые, климатические испытания, а также испытания на вибро- и ударопрочность, все они проводились по ГОСТу. Управление может производиться с помощью с телефона, планшета или компьютера. Отличительной особенностью комплекса являются высокая производительность, простота и надежность эксплуатации в суровых климатических условиях.

К слову, это не первое дорогостоящее оборудование, которым дооснащаются обособленные подразделения ФИЦ «ЯНЦ СО РАН». Они приобретаются на средства федерального гранта, выигранного в 2021 году Центром коллективного пользования Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук». Тогда в конкурсе принимали участие свыше 100 центров со всей страны, ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» попал в число победителей.