В Кысыл-Сыре СТНГ готовится к отопительному сезону

Управление добычи и транспорта газа, базирующаяся в поселке Кысыл-Сыр Вилюйского района и отвечающая за добычу и транспортировку газа по магистральным газопроводам, проводит большую кампанию по подготовке к отопительному сезону.

Проводится работа по обследованию трассы газопроводов, выполняет комплекс профилактических мероприятий, обеспечивающих сохранность и работоспособность оборудования и сооружений линейной части газопроводов.

Например, в эти дни ремонтная бригада Линейно-эксплуатационной службы данного управления производит сборку крановых узлов и ограждений в рамках плана капитального ремонта магистрального газопровода «Вилюйск — Верхневилюйск».

По словам начальника Управления добычи и транспорта газа Виталия Ильченко, все новые комплектующие направляются на участки ремонта, где сотрудники Управления оперативно заменяют ими устаревшие детали.