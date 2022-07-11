Якутия
В Кысыл-Сыре СТНГ готовится к отопительному сезону
Управление добычи и транспорта газа, базирующаяся в поселке Кысыл-Сыр Вилюйского района и отвечающая за добычу и транспортировку газа по магистральным газопроводам, проводит большую кампанию по подготовке к отопительному сезону.
Проводится работа по обследованию трассы газопроводов, выполняет комплекс профилактических мероприятий, обеспечивающих сохранность и работоспособность оборудования и сооружений линейной части газопроводов.
Например, в эти дни ремонтная бригада Линейно-эксплуатационной службы данного управления производит сборку крановых узлов и ограждений в рамках плана капитального ремонта магистрального газопровода «Вилюйск — Верхневилюйск».
По словам начальника Управления добычи и транспорта газа Виталия Ильченко, все новые комплектующие направляются на участки ремонта, где сотрудники Управления оперативно заменяют ими устаревшие детали.
Мы обеспечены всем необходимым расходным материалом. Наша главная задача сейчас – подготовка к отопительному сезону. Уверен, что план по ремонту мы выполним, — отметил Виталий Петрович.
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