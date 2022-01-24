В Кысыл-Сыре победители конкурса от ЯТЭК получили денежные призы

Команда ЯТЭК создала праздничное настроение жителям Кысыл-Сыра

Организованный ПАО «ЯТЭК» конкурс на лучшее оформление новогоднего двора преобразил атмосферу поселка Кысыл-Сыр. А на берегу Вилюя компания построила ледяной городок, где зажглись огни новогодней ели.

В преддверии праздников в поселке Кысыл-Сыр, где размещены основные производственные мощности компании, было по-новогоднему ярко, красочно и светло. В декабре прошлого года ЯТЭК объявила конкурс на украшение придомовых территорий – «Праздник к нам приходит». В конкурсе могли участвовать как сотрудники компании, так и жители поселка. Победитель получал звание «Лучшего двора», а также денежное вознаграждение.

Жюри предстояла нелегкая работа. Конкурсанты подошли к делу творчески, проявив фантазию и находчивость. Среди работ были снежные скульптуры Дедов Морозов, Снегурочек, оленей, мамонтят и даже… сотрудника ГИБДД. Самым популярным «гостем» конкурса стал символ 2022 года – тигр. Придомовые территории украсили персонажи мультфильмов, рождественские инсталляции, пряничные домики и снеговики. Всего на конкурс поступило 17 заявок.

Победителем в номинации «Лучшее новогоднее украшение двора» и обладателем приза на сумму 100 тысяч рублей стала Александра Жучёва. Приз за «Лучшую ледовую фигуру» и сертификат на 50 тысяч рублей достался Нургуяне Ивановой. Поздравляем победителей!

«На улице мороз -50Co, конечно, было трудно заставить себя участвовать. Но азарт сильнее. Для начала решила слепить одну фигуру, а потом так затянуло, даже жарко стало. Спасибо ЯТЭК за вдохновение и мотивацию. Благодаря этому конкурсу в посёлке появилась по-настоящему праздничная атмосфера. Дух чудес и волшебства!» – комментирует участник конкурса Анна Лихачева.

Энтузиазм жителей посёлка поддержала команда ЯТЭК. Благодаря компании, к Новому году на берегу Вилюя появился ледяной городок с подсветкой. Чтобы создать весь ансамбль, потребовалось 100 тонн якутского льда: команда из трёх скульпторов, приехала из Якутска и трудилась в течение двух с половиной недель. Сотрудников и жителей поселка встречают ледяные скульптуры Бабы Яги, Снежной королевы, царевны Лебедь. Здесь можно сфотографироваться на фоне сияющих цифр нового года, а дети могут поиграть в снежном лабиринте и загадать желание у волшебной ёлки.

ЭК

«Новогодние праздники – это всегда особая атмосфера магии, счастья и домашнего уюта. Новый год дарит нам самые светлые чувства, знакомые с детства, – мы всегда ждем его с радостью, надеждой и волнением. Компания ЯТЭК вместе с жителями поселка постарались создать в Кысыл-Сыре новогоднее настроение. И нам это удалось. Надеемся, что традиция украшения дворов войдет в каждую семью», – отметил генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей Коробов.