В Кысыл-Сыре чествовали ветеранов газовой отрасли

«Сахатранснефтегаз» собрал в Кысыл-Сыре Вилюйского улуса сотрудников, ветеранов-газовиков, жителей поселка на торжественное собрание, посвященное Дню работника нефтяной и газовой промышленности и 55-летию газификации Якутии.

Первый заместитель генерального директора-главный инженер АО «Сахатранснефтегаз» Александр Гоголев рассказал о работе предприятия, планах и проектах компании.

«В год 100-летия республики «Сахатранснефтегаз» работает ударными темпами. Растут производственные показатели, количество и протяженность эксплуатируемых газовых сетей и объектов газового хозяйства, сотни семей получают тепло голубого топлива в дома. Достижений коллектива много, и мы благодарим ветеранов – тех профессионалов, которые сделали дальнейшее развитие газовой отрасли в республике возможным. Наш крепкий коллектив продолжит работу, преумножая бесценный вклад первопроходцев. Знаменательно, что профессиональный праздник мы встречаем в месте, откуда все начиналось», – сказал в своём поздравлении Александр Гоголев.

На юбилейном мероприятии состоялся премьерный показ документального фильма о Кысыл-Сыре, снятом в честь 60-летнего юбилея поселка. В ленте, которую тепло встретили зрители, продемонстрировали интервью жителей, ветеранов, работников компании.

Преемственность поколений в газовой отрасли отметил глава Вилюйского улуса Сергей Винокуров.

«Сахатранснефтегаз» сегодня – наследники тех великих событий, которые происходили в 60-ые года. Предприятие является большой национальной компанией нашей республики, локомотивом газовой промышленности Якутии и достойно справляется со своими задачами, а также с честью несет знамя памяти о людях, отдавших себя делу газификации», – сказал глава района.

Заместитель главы посёлка Юрий Гвызин поздравил собравшихся с Днем газовика и подчеркнул важность совместного развития газового хозяйства и поселка, который именуется «сердцем» этой отрасли.

«Думаю, что я могу сказать от имени всех нас. Мы спокойны, что газовое хозяйство в надёжных руках и очень признательны, что наши газовики с уважением относятся к нам, никогда не забывают», – отметила председатель совета ветеранов поселка Кысыл-Сыр Лидия Шапран.

В рамках мероприятия отличившихся ветеранов и работников отметили наградами и знаками отличия. Нагрудный юбилейный знак «55 лет газификации» вручили сотрудникам со стажем работы в предприятии более 15 лет.