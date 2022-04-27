В Кыргыстане почтили память Максима Аммосова

Сегодня, в рамках рабочей поездки, в Бишкек, президент Международного комитета Игр «Дети Азии» Владимир Максимов возложил цветы к памятнику известного политического деятеля Максима Аммосова.

В День государственности Республики Саха (Якутия) 27 апреля, Владимир Максимов возложил цветы к памятнику выдающегося государственного деятеля Максима Аммосова. Отметим, что Аммосов внес вклад в развитие и суверенитет не только Якутской, но и Киргизской ССР. Именно под его руководством в 1937 году была принята Конституция Кыргызстана.

Как отметил Владимир Максимов: «В этот знаменательный день, в день празднования 100-летия Якутской АССР, мы очень рады, что наш рабочий визит в Кыргызскую республику состоялся именно сегодня. И мы не могли не отдать дань уважения одному из основателей нашей республики – Максиму Кировичу Аммосову, возложив цветы, потому что и в истории Якутии и Кыргызской республики Максим Кирович внёс свой вклад. Я хочу, пользуясь случаем, поздравить всех жителей нашей республики. Пожелать стабильности, дальнейшего развития, процветания. Делать всё, чтобы республика Саха (Якутия) продолжала также стабильно укреплять целостность и единство Российской Федерации. И мы, молодое поколение, подрастающее поколение должны помнить нашу историю, должны чтить труды, которые вложили такие люди как Максим Кирович, для становления Якутии, России и других братских государств. С праздником!»

Напомним, что 27 апреля 1922 года Республика Саха (Якутия) провозгласила Декларацию о государственном суверенитете, что явилось началом нового этапа её развития в составе России.

В День Республики отмечают сразу два знаковых для Якутии события — День образования Якутской Автономной Советской Социалистической республики и принятие Конституции Республики Саха (Якутия).