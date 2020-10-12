В квартире с обрушившимся потолком проведут ремонт и установят маячки

В квартире № 6 деревянного двухэтажного дома по улице Кальвица, 38, в которой частично обрушилось чердачное перекрытие, проведут ремонт на средства Резервного фонда Окружной администрации г. Якутска по ликвидации последствий ЧС. Такое решение приняла Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности городского округа «город Якутск».

В разрушенной квартире проведут аварийно-восстановительные работы. Управляющая компания «Юнион» установит гипсовые маячки в соответствии с техническими требованиями и будет ежедневно наблюдать за изменениями трещин.

Заместитель главы города Роман Сорокин отметил, что в случае фиксации серьезных подвижек повторно рассмотрят вопрос дальнейших действий на совещании комиссии. МКУ «Департамент жилищных отношений» организует повторное обследование дома с привлечением МКУ «Главстрой», Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры, МКУ «Управление ГОЧС и ОПБ» Окружной администрации.

Также в работе будет задействована специализированная организация, которая подготовит техническое заключение по результатам проведенного инструментального обследования.

На заседании также обсудили вопросы по проблемным жилым объектам по ул. Лермонтова, 30 и Автодорожная, 8/3, 8/5.

Напомним, деревянный многоквартирный дом 1959 года постройки по ул. Кальвица, 38 ранее аварийным не признавался. Часть квартир находится в муниципальной собственности. Жильцы дома написали коллективное заявление в межведомственную комиссию о признании дома аварийным.