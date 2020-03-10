10.03.2020
10:18
340
Якутск
В квартале Якутска отключили воду из-за аварии
С 10:00 до 11:00 10 марта 2020 года в связи с аварийными работами АО “Теплоэнергия” на сетях водоснабжения по ул. Байкалова, 25 ограничена подача холодного водоснабжения.
Под отключение попадает 122 квартал.
С 10:30 до 11:30 10 марта 2020 года в связи с аварийными работами АО “Теплоэнергия” на сетях водоснабжения по ул. Кулаковского 46/1 ограничена подача холодного водоснабжения.
Под отключение попадает 67 квартал.
Источник: Пресс-служба АО “Водоканал”.
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