В квартале Якутска отключат воду

С 9:00 до 12:00 5 марта 2020 года в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача холодного водоснабжения. Под отключение попадает 47 квартал.



Источник: Пресс-служба АО «Водоканал»

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