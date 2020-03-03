03.03.2020
15:40
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Якутск

В квартале Якутска отключат воду

С 9:00 до 12:00 5 марта 2020 года в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача холодного водоснабжения.

Под отключение попадает 47 квартал.

Источник: Пресс-служба АО «Водоканал»
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