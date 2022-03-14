14.03.2022
16:19
190

Культура

В «Квартале труда» появился первый резидент!

Креативный кластер «Квартал труда» в г. Якутске сообщает о подписании  соглашения с первым резидентом квартала. Им стал продюсер и композитор Семен Ченянов (поп-группа Snow Voice).

На неделе мы подписали первое соглашение с резидентом, им стал Семён Ченянов @semen_chenyanov продюсер, композитор и основатель группы Snow Voice. Каждый день делаем большие и маленькие шаги к запуску кластера, создали сообщество в ВК и телеграмме. В сториз прикрепили ссылку, резиденты одобренные и потенциальные и все, кто хочет быть в курсе событий, присоединяйтесь!

Хорошие новости нужны всем❤️

Источник: @kvartal_truda
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх