В «Квартале труда» появился первый резидент!

Креативный кластер «Квартал труда» в г. Якутске сообщает о подписании соглашения с первым резидентом квартала. Им стал продюсер и композитор Семен Ченянов (поп-группа Snow Voice).

На неделе мы подписали первое соглашение с резидентом, им стал Семён Ченянов @semen_chenyanov продюсер, композитор и основатель группы Snow Voice. Каждый день делаем большие и маленькие шаги к запуску кластера, создали сообщество в ВК и телеграмме. В сториз прикрепили ссылку, резиденты одобренные и потенциальные и все, кто хочет быть в курсе событий, присоединяйтесь!

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