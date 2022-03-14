14.03.2022
16:19
190
Культура
В «Квартале труда» появился первый резидент!
Креативный кластер «Квартал труда» в г. Якутске сообщает о подписании соглашения с первым резидентом квартала. Им стал продюсер и композитор Семен Ченянов (поп-группа Snow Voice).
На неделе мы подписали первое соглашение с резидентом, им стал Семён Ченянов @semen_chenyanov продюсер, композитор и основатель группы Snow Voice. Каждый день делаем большие и маленькие шаги к запуску кластера, создали сообщество в ВК и телеграмме. В сториз прикрепили ссылку, резиденты одобренные и потенциальные и все, кто хочет быть в курсе событий, присоединяйтесь!
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Хорошие новости нужны всем❤️
Источник: @kvartal_truda
#В «Квартале труда» появился первый резидент!#Квартал труда#креативный кластер#республика саха (якутия)#семен ченянов#Якутия#Якутск
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