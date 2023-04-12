В квартале 53 Якутска расселят 13 домов

Евгений Григорьев подписал договор комплексного развития территории части квартала «53» города Якутска

Сегодня, глава города Евгений Григорьев и директор ООО СЗ «Жилищно-строительная компания» Николай Поскачин подписали договор о комплексном развитии территории части квартала «53» города Якутска.

Площадь территории составляет 2, 94 га. Расселению подлежат 13 многоквартирных домов, из них 8 аварийных. Из 8 аварийных 2 расселяют по республиканской адресной программе, остальные дома за счет застройщика.

Евгений Григорьев заверил, что застройщик является эффективным партнером – несет определенную социальную нагрузку в части расселения граждан из ветхого аварийного жилого фонда. ООО СЗ «Жилищно-строительная компания» имеет положительный опыт в реализации застройки 48 квартала города Якутска, в рамках договора развития застроенной территории.

«Прежний положительный опыт предприятия дает уверенность в том, что заявленный объем работ будет выполнен в срок. Безусловно, это масштабный проект комплексного развития территории в столице республики», — отметил глава Якутска.

Кроме того, Евгений Григорьев подчеркнул важность ускорения расселения горожан из ветхих домов и заверил, что Окружная администрация города Якутска будет сопровождать каждый проект комплексного развития территории в режиме «одного окна».

Директор ООО СЗ «Жилищно-строительная компания» Николай Поскачин проинформировал не только о предприятии, но и об особенностях строительных работ. Также, пояснил, что договор будет реализован до 2035 года.

Отметим, 29 декабря 2022 года подписано распоряжение Окружной администрации города Якутска от № 2994 р «О комплексном развитии территории жилой застройки в границах части квартала «53» городского округа «город Якутск». Аукцион состоялся 3 апреля 2023 года и на дату окончания приема поступило 3 заявки. По результатам рассмотрения заявок и документов определено три участника. По итогам аукциона победителем определен ООО Специализированный застройщик «Жилищно-строительная компания».