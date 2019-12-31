В Кустуре сгорела топливно-насосная станция котельной. Есть пострадавший

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

30 декабря 2019 г. в 03.59. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двухэтажном частном доме на ул. Дарс в с. Маган г. Якутск. К моменту прибытия пожарного подразделения, через шесть минут, из частного дома шел дым. В результате пожара огнем повреждена комната на 1-м этаже на площади 12 кв.м., стена снаружи на площади 1 кв.м., кровля на площади 2 кв.м., общая площадь пожара составила 15 кв.м. Частный дом спасен. Предположительная причина пожара – неисправность газового оборудования, виновный и ущерб устанавливаются.

30 декабря 2019 г. в 04.14. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на ул. 60 лет Победы в с. Намцы Намского района. К моменту прибытия пожарных, через восемь минут, баня горела открытым огнем. В результате пожара баня повреждена по всей площади. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновный и ущерб устанавливаются.

30 декабря 2019 г. в 08.16. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Боро в с. Балаганнах Верхневилюйского района. К моменту прибытия пожарного подразделения, через двадцать минут, гараж горел открытым огнем. В результате пожара гараж поврежден внутри по всей площади, общая площадь пожара 20 кв.м. Гараж и автомобиль спасены. Причина пожара, виновный и ущерб устанавливаются.

30 декабря 2019 г. в 09.01. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре топливно-насосной станции котельной на ул. Слепцова в С. Кустур Эвено-Бытантайского района. К моменту прибытия пожарных, через девять минут, строение горело открытым огнем. В результате пожара строение повреждено по всей площади, общая площадь пожара – 12 кв.м. Имеется пострадавший, 1975 г.р. Причина пожара, виновный и ущерб устанавливаются.

30 декабря 2019 г. в 14.51. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-хэтажном жилом доме на ул. П. Алексеева в г. Якутск. К моменту прибытия пожарного подразделения, через семь минут, из квартиры шел дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 2 кв.м. Жилой дом спасен. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновный и ущерб устанавливаются.

30 декабря 2019 г. в 14.52. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре частного гаража на ул. Центральная в п. Артык Оймяконского района. К моменту прибытия пожарного подразделения, через семь минут, гараж горит открытым огнем. В результате пожара гараж поврежден внутри на площади 16 кв.м. Пожарные спасли автомобиль. Причина пожара, виновный и ущерб устанавливаются.

30 декабря 2019 г. в 17.47. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на Сергеляхском шоссе в г. Якутск. К моменту прибытия пожарного подразделения, через пять минут, баня горела открытым огнем. В результате пожара баня повреждена по всей площади — 16 кв.м. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, ущерб устанавливается.

30 декабря 2019 г. в 18.10. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на ул. Набережная в с. Даппарай Олекминского района. К моменту прибытия пожарного подразделения, через пять минут, баня горела открытым огнем. В результате пожара баня повреждена внутри по всей площади — 12 кв.м. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, ущерб устанавливается.

30 декабря 2019 г. на 18.24. в пожарно-спасательную службу поступило 3 сообщения о возгорании мусора. В 09.00 поступило сообщение о горении мусора пр. Ленинградский в г. Мирный на площади 5 кв.м., в 16.49 горел мусор в мусоросборнике на ул. Ю. Якутская в г. Нерюнгри на площади 2 кв.м., в 18.24 горел мусор у дома на ул. Кулаковского в г. Якутск на площади 5 кв.м. Причина – неосторожное обращение с огнем, виновный и ущерб устанавливаются.

30 декабря 2019 г. в 18.51. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в бесхозном строении в п. Серебряный бор Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарного подразделения, через пять минут, из 1-го подъезда был виден открытый огонь. В результате пожара огнем повреждено помещение и стена внутри по всей на общей площади 50 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем, ущерб устанавливается.

30 декабря 2019 г. в 18.59. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-хэтажном жилом доме на ул. К. Алексеева в г. Якутск. К моменту прибытия пожарного подразделения, через шесть минут, из квартиры шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена внутри, домашнее имущество на общей площади 10 кв.м. Эвакуировано 4 человека, жилой дом спасен. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электропечи, виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!