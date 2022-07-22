В Курулууре утонул артист, исполнитель роли Кулаковского

Незамеченной прошла трагедия, когда в начале июня в водопадах Курулуур Хангаласского улуса утонул артист Театра олонхо, исполнитель роли Кулаковского Егор ЕГОРОВ.

Об этом SakhaLife рассказал источник в Жемкон – II Хангаласского улуса. Информацию подтвердили в Театре олонхо.

Водопады Курулуур считаются жемчужиной туристической Якутии, одним из самых излюбленных мест отдыха якутян. Люди там останавливаются на несколько дней, живут в палатках. Вход на турбазу платный. Туристам выдают мешки для мусора. При заезде работники турбазы устно предупреждают, что купание в водопадах запрещено, если что случится – ответственность на самих отдыхающих. Но при этом все знают, что туристы будут купаться. Владельцам турбазы вряд ли выгодно, чтоб туристы соблюдали строгие запреты, ведь тогда паломничество в Курулуур если не иссякнет, то поток станет явно реже. В изнуряющую жару многие приезжают, чтоб окунуться в живительную прохладу чистой, проточной воды. Тем более, что в столичном Якутске приличных мест для купания почти что и нет.

В Курулууре многие переходят на тот берег. В одном месте протянута хлипкая веревка, держась за которую и стар, и млад, переходят бурную горную речку по скользким камням. Другие же переходят и вовсе без какой-либо страховки. Безопасного мостика, по которому комфортно могут передвигаться дети, беременные женщины, пожилые люди и маломобильные граждане, в Курулууре нет.

Время от времени в Курулууре происходят трагедии. Так, в 2018 году в Курулууре погиб 27-летний мужчина. Сообщалось, что они с друзьями прыгали в воду.

Еще раньше тогдашний гендиректор медиа-холдинга, ныне покойный Кирилл АЛЕКСЕЕВ, отдыхая с коллективом, спас тонущую женщину, которая оказалась заместителем главы Хангаласского улуса.

Сколько было опасных ситуаций, не знает никто.

И в этом году Курулуур забрал жизнь человека. Им оказался артист Театра Олонхо, уроженец села Крест-Хальджай Томпонского района Егор ЕГОРОВ. Прощальная панихида состоялась 6 июля 2022 в траурном зале «Небесный рай», о чем сообщил в своей группе ВК Театр олонхо.

Егор Егоров исполнял роль Алексея Кулаковского в спектакле «Сон шамана» в постановке Андрея БОРИСОВА. В прошлом году был номинирован с этой ролью на номинацию «Лучшая мужская роль» республиканского театрального фестиваля «Сон шамана».

За несколько дней до гибели артист выступил в Качикатцах Хангаласского улуса в рамках научно-практического симпозиума «Алексей Елисеевич Кулаковский – духовный лидер Якутии», посвящённого 145-летию основоположника якутской литературы. Симпозиум был инициирован первым президентом республики Михаилом НИКОЛАЕВЫМ. В этот день делегаты обсудили знаменитое письмо «Якутской интеллигенции».

Первый день работы симпозиума завершился спектаклем Театра олонхо по известному произведению «Сновидение шамана».

Сообщалось, что по итогам симпозиума участники внесут в адрес руководства республики резолюцию, в которой одним из главных предложений станет идея учредить в регионе «День Кулаковского». Также в числе предложений обозначено Пятилетие Кулаковского, создание образцового хозяйства им. Семена Барашкова, издание массовым тиражом на двух языках произведений Ексекюлях Елексей и другие значимые вопросы.

Трагично, что после такого праздника духовности, погиб артист, исполнявший роль Алексея Кулаковского в спектакле «Сон шамана».