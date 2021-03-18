В культурной программе Ысыаха Олонхо примет участие 1,7 тысяч человек

XIV​ республиканский национальный праздник Ысыах Олонхо пройдет в традиционном формате 20-21 июня 2021 года в Олекминском районе в местности «Аанньаах хочото». Мероприятие состоится в традиционном формате.

Ысыах Олонхо в традиционном формате

Как сообщает Театр Олонхо, на республиканском Ысыахе Олонхо будет представлена обширная культурная программа. В церемонии открытия и закрытия примут участие порядка 1,7 тысяч человек, в том числе 200 артистов театров, музыкальных, танцевальных, творческих коллективов.

Главным режиссером назначен Павел Колесов. Сценаристами и составителями концепции национального праздника являются Майя Власьева и Зоя Попова, которые и ранее были авторами масштабных культурных мероприятий республики. Также Театр Олонхо готовит спектакль «Улуу Даарын» по олонхо Шараборина-Кумарова. Показ запланирован на закрытии Ысыах Олонхо.

«В настоящее время мы начали готовиться к традиционной форме проведения республиканского празднования. Вместе с тем организаторам необходимо обеспечить выполнение всех требований Роспотребнадзора, в особенности касающихся пунктов общественного питания. Большая задача стоит по вакцинации населения и потенциальных участников мероприятия. Еще одна сложность заключается в том, что транспортировка участников и гостей должна осуществляться речным транспортом, а авиаперевозки ограничены из-за ремонта взлетно-посадочной полосы аэродрома. Надеемся, что, несмотря на сложности, мы сможем создать атмосферу праздника, который оказался таким долгожданным», — сообщил первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я), руководитель режиссерско-постановочной группы Владислав Левочкин.

Что будет на празднике

В программу ысыаха вошли традиционные конкурсы исполнителей олонхо и осуохай среди взрослых, молодежи и детей, кузнечного мастерства, детского творчества, национальной одежды и многое другое. Гости мероприятия станут участниками традиционных обрядов народа саха – встречи солнца, кумысопития, благословления и очищения, услышат исполнение олонхосутов, увидят спортивные состязания и конные скачки. Также на территории будет работать выставка-ярмарка мастеров Якутии. Состоится и традиционный Осуохай.

Одним из важных событий Ысыаха Олонхо станет проведение фестиваля якутского кино «Счастливая Республика». Фестиваль был проведен в 2017 году в рамках «Игр Манчаары» в Верхневилюйском улусе, а также в 2018 году во время проведения Ысыаха Олонхо в Алдане.

Выставки ысыаха

В дни Ысыаха будут работать передвижные выставки: выставка Музея истории земледелия г. Олекминска в якутском балагане, выставка-конкурс детских рисунков учащихся художественного класса Олекминской детской школы искусств «Олонхо глазами детей», персональные выставки художников Олекминского района. Также для гостей Ысыаха олонхо подготовлены экскурсионные маршруты: пешая​ обзорная аудио-экскурсия по достопримечательностям г. Олекминска «385 шагов истории Олекминска», экотуры по живописным местам Олекминского района,

Организацию мероприятия неоднократно обсуждали на заседании Республиканского организационного комитета, которые проводились в режиме видео-конференц-связи под председательством заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) Сергея Местникова. Состоялись несколько выездных рабочих совещаний рабочей группы по культурной программе в Олекминский район, проведены семинары по организации и подготовке Ысыаха олонхо-2021.