В Крыму открыт памятник якутским воинам

Под Керчью состоялось торжественное открытие памятной плиты воинам-якутянам, отдавшим свою жизнь за освобождение Крымского полуострова во времена Великой Отечественной войны. Памятник был установлен на территории Заветненского воинского мемориального кладбища командиров и бойцов Крымского и Северо-Кавказского фронта.

Появление мемориала стало возможным благодаря усилиям якутян, проживающих в Крыму. В 2020 году группа активистов под руководством члена общественного совета постоянного представительства Натальи Деминой выступила с идей об установке памятной плиты воинам-якутянам.

Во время Великой Отечественной войны солдаты, призванные из Якутии, принимали активное участие в освобождении Крымского полуострова. На сегодняшний день поисковиками установлены фамилии и места захоронения 126 красноармейцев. Работы в этом направлении ведутся и по сей день. Огромный вклад в нее вносят крымские поисковые организации, работники музеев, архивов, в ней также принимают участие поисковые десанты из Якутии.

С героическим Крымом у якутян особые отношения. В Севастополе одна из улиц носит название «Якутская» в честь пехотного полка из Якутии, сформированного из казаков в 1854-1855 годах при защите главной базы Черноморского флота. Теперь в восточной части полуострова установлена плита бойцам Великой Отечественной, стоявшим насмерть за освобождение Крыма.