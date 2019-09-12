В «Круг добра» вошла Речевая школа-интернат: учащихся навестили парикмахеры

Центр поддержки гражданских инициатив совместно с Институтом непрерывного профессионального образования ЯГСХА при поддержке сторонников Партии «Единая Россия» организовали сегодня, 12 сентября, благотворительный выезд в Республиканскую специальную (коррекционную) школу-интернат V вида (для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи).

В Речевую школу-интернат отправились слушатели института, которые обучаются на профессию парикмахера. В рамках акции «Круг добра» бесплатно предоставлены услуги парикмахеров для 20 учащихся Речевой школы.

«Приглашаем общественные организации, предприятия присоединиться к акции «Круг добра». Суть акции заключается в том, чтобы сделать доброе дело незнакомым людям, которые в свою очередь также присоединяются к акции и продолжают делать добрые дела», — ректор Якутской ГСХА, председатель регионального совета сторонников Партии «Единая Россия» Иван СЛЕПЦОВ.

Акция «Круг добра» продлится до конца сентября. Контакты организаторов: spgi@list.ru, 89246641975.