В «Кроссе нации — 2019» приняло участие более 14 000 человек

21 сентября в Якутске состоялся всероссийский день бега «Кросс нации-2019». Масштабный забег проводится в нашей стране с 2004 года. Основная его цель пропаганда и привлечение россиян к физической культуре. Дистанция бега в Якутске составила около двух километров, старт по традиции проходил на стадионе «Юность», финишировали участники на стадионе «Туймаада».

В торжественной церемонии открытия Всероссийского дня бега приняли участие Председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Петр Гоголев, руководитель Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) Афанасий Владимиров, первый заместитель министра по физической культуре и спорту РС(Я) Семен Чердонов, заместитель главы ГО «город Якутск» Евгений Григорьев, главный судья, судья республиканской категории Альберт Трофимов.

Всех участников спортивного праздника поздравил Петр Гоголев: «Приятно видеть, что студенческие коллективы стоят в первом ряду. Но это не только студенческое мероприятие, это массовое мероприятие, в котором мы все вместе участвуем, чтобы показать силу духа, стремление к здоровому образу жизни».

«Кросс наций» не просто спортивное, но и социально значимое событие общероссийского масштаба. Его целями является привлечение к занятиям физической культурой, в первую очередь, молодежи, вовлечение всех жителей нашей большой и многонациональной страны в одно общее спортивное событие. «Кросс наций» — массовое и общедоступное спортивное мероприятие, где каждый желающий может проявить себя. С каждым годом забег привлекает все больше участников и город Якутск не остается в стороне.

«Каждый из нас, кто выходит на спортивную дистанцию, ставит перед собой цель преодолеть ее. Давайте преодолевать все трудности жизни, как мы преодолеем эту дистанцию», — отметил Афанасий Владимиров.

После церемонии открытия состоялся забег руководителей учреждений, студентов и учащихся старших классов, общественности и жителей города Якутска.

«Сегодня праздник спорта, сегодня «Кросс наций». На данный момент это самый масштабный спортивный проект в стране, и я рад, что наш город Якутск принимает самое активное участие в этом мероприятии», — прокомментировал Евгений Григорьев и призвал всех горожан заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

По информации Управления физической культуры и спорта города Якутска в «Кроссе наций» 2019 года приняло участие 14 273 человек, из них учащихся -9102 человека, взрослых – 5171 человек. Самой пожилой участницей кросса стала Протопопова Зоя Ивановна, 1944 года рождения, самым пожилым участником Колодезников Анатолий Петрович, 1951 года рождения. После завершения кросса на стадионе «Туймаада» состоялась церемония награждения победителей и призеров по группам. В рамках забега также прошел старт участников открытого первенства города Якутска по лыжероллерной гонке.