02.07.2022
11:05
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Якутия
В Крестяхе открыли сквер труженикам села
1 июля 2022 года, в Крестяхском наслеге в честь празднования 50-летия со дня образования совхоза «Крестях» открыли сквер труженикам сельского хозяйства «Үлэ дьонун дьоллоох туоната». В торественной церемонии с открытием сквера ветеранов сельскохозяйственного производства и всех жителей наслега поздравили Глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев, министр сельского хозяйства РС(Я) Александр Атласов, Глава Крестяхского наслега Александр Григорьев, Председатель СХПК «Крестях» Владимир Егоров, заслуженный работник народного хозяйства Горн Платонов.На территории сквера установлены памятные знаки, стенды с именами ветеранов и историей образования предприятия.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Администрации МР «Сунтарский улус (район)»
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