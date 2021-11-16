16.11.2021
15:09
86

Якутия

В Крест-Кытыл ускорят строительство школы 🏗

16 ноября Глава Якутии Айсен Николаев побывал на строительной площадке школы в селе Крест-Кытыл, где провёл оперативное совещание с участием руководства министерства строительства, службы госзаказчика, представителей подрядной организации.

«Новую школу ждут все жители Хамагатты. Затягивать со строительством недопустимо. Поручаю Минстрою привлечь дополнительные ресурсы и ускорить ввод объекта, при этом строго контролировать качество работ. Школьники села должны получать знания в комфортных условиях», — подчеркнул Айсен Николаев. Глава республики поручил завершить строительные работы до конца года. Для решения этой задачи необходимо ускорить темпы работ, привлечь дополнительные бригады.

Отметим, что общеобразовательная школа в Хамагаттинском наслеге в настоящее время располагается в старом одноэтажном деревянном здании. Здесь учатся дети не только из села Крест-Кытыл, но и из соседних сел.

Площадь новой школы на 220 учащихся составляет более 5 тыс. квадратных метров и включает три блока: учебные помещения, спортивный зал, интернат на 50 мест. В здании будут располагаться медицинский блок, учебные помещения, мастерские, актовый зал, лаборантские, лингафонный кабинет, библиотека с книгохранилищем, зимний и спортивный залы, кухня и столовая.

Строительство школы в селе Крест-Кытыл Хамагаттинского наслега ведётся в рамках национального проекта «Образование».

Фото: Андрея Сорокина
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх